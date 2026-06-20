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Etil asetat ithalatında açılan tarife kontenjanının esasları belirlendi

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Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatında korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere 10 bin tonluk tarife kontenjanı açtı. Başvurular elektronik ortamda yapılacak.

Etil asetat ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere, açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar tespit edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ithalatta uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının, kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, etil asetat ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ülke ayrımı yapılmaksızın ek mali yükümlülüğün uygulanacağı her bir dönem için belirlenen tarife kontenjanı, 10 bin ton olacak.

Kontenjandan faydalanabilmek için ek mali yükümlülüğün uygulanacağı ikinci dönemde 22 Ağustos'a kadar, üçüncü dönemde 22 Haziran-22 Ağustos 2027 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı internet sitesindeki "İthalat Belge İşlemleri" uygulamasından elektronik imza ile başvuru yapılabilecek.

Belirlenen tarife kontenjanının dağıtımı, talep toplama yöntemiyle yapılacak. Tarife kontenjanı kalması durumundaysa, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Talep toplama döneminde, bir başvuru sahibi en fazla 3 farklı ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için başvuru yapabilecek.

Tebliğ, 22 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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