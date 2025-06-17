ETİK Başkanı Mehmet İşler'den İzmir Turizmi İçin Ziyaret

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer'i ziyaret etti.

ETİK'ten yapılan açıklamaya göre, İşler ve beraberindeki heyet, Doğruer'le İzmir turizmindeki sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet İşler, turizmciler olarak bölge turizmini ve bölge insanının refah seviyesini yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirtti.

İzmir'in nitelikli birçok turizm alanını doğal olarak bünyesinde bulundurduğunu aktaran İşler, "Hedefimiz İzmir ve bölge turizmini olması gereken yere ulaştırmak. Devletimize vergi, insanımıza iş ve aş, sektörümüze hedefler doğrultusunda büyüme sağlamak. Bunları ancak bir ve beraber olursak yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.