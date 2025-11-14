Haberler

Eti Bakır, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 41 Bin Fidan Dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eti Bakır, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 8 işletmesinde ağaçlandırma etkinlikleri düzenleyerek toplam 41 bin fidanı toprakla buluşturdu. Genel Müdür Asım Akbaş, şirketin ağaçlandırma çalışmalarına dört yıl boyunca 1 milyon fidan dikme sözü verdiğini açıkladı.

Eti Bakır, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 8 işletmesinde ağaçlandırma etkinlikleri düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir madenciliği çevresel ve toplumsal etkiye yönelik tüm faaliyetlerine yayan Eti Bakır, fidan dikim programlarını Samsun, Adıyaman, Cerattepe, Halıköy, Küre, Mazıdağı, Murgul ve Siirt'teki işletmelerinde gerçekleştirdi.

Çalışan ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 41 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Eti Bakır, yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam 2,3 milyon fidan dikimini resmi olarak paylaşırken, bu sayı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen yeni dikimlerle artmaya devam ediyor.

Ayrıca şirket, Orman Genel Müdürlüğü ile ekimde imzaladığı protokol çerçevesinde, gelecek dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme sözü vererek, ağaçlandırma çalışmalarını kurumsal bir program haline getirdi.

"Türkiye'ye ve doğaya olan desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Eti Bakır'ın uzun vadeli değer stratejisiyle Türkiye'ye ve doğaya olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Akbaş, madencilik faaliyetlerini yürütürken, yaşadıkları coğrafyanın kendilerine sunduğu kaynakları sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilir şekilde kullanmanın temel ilkeleri olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda bugüne kadar çevresel yatırımlara, rehabilitasyon çalışmalarına ve ağaçlandırma projelerine önemli bir kaynak ayırdıklarının altını çizen Akbaş, şunları kaydetti:

"Bizim için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, yalnızca sembolik bir gün değil, Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes-Yeşil Vatan Seferberliği'ne sahada verilen somut desteğin göstergesi. 8 tesisimizde düzenlediğimiz dikim programlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturduk.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında önümüzdeki dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme taahhüdü üstlenmiş durumdayız. Kaynakları sorumlu şekilde kullanırken, ekosistemi güçlendirmeyi işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.