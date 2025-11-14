Eti Bakır, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 41 Bin Fidan Dikti

Eti Bakır, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 8 işletmesinde ağaçlandırma etkinlikleri düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir madenciliği çevresel ve toplumsal etkiye yönelik tüm faaliyetlerine yayan Eti Bakır, fidan dikim programlarını Samsun, Adıyaman, Cerattepe, Halıköy, Küre, Mazıdağı, Murgul ve Siirt'teki işletmelerinde gerçekleştirdi.

Çalışan ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 41 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Eti Bakır, yayımladığı ilk sürdürülebilirlik raporunda bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam 2,3 milyon fidan dikimini resmi olarak paylaşırken, bu sayı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen yeni dikimlerle artmaya devam ediyor.

Ayrıca şirket, Orman Genel Müdürlüğü ile ekimde imzaladığı protokol çerçevesinde, gelecek dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme sözü vererek, ağaçlandırma çalışmalarını kurumsal bir program haline getirdi.

"Türkiye'ye ve doğaya olan desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Eti Bakır'ın uzun vadeli değer stratejisiyle Türkiye'ye ve doğaya olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Akbaş, madencilik faaliyetlerini yürütürken, yaşadıkları coğrafyanın kendilerine sunduğu kaynakları sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilir şekilde kullanmanın temel ilkeleri olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda bugüne kadar çevresel yatırımlara, rehabilitasyon çalışmalarına ve ağaçlandırma projelerine önemli bir kaynak ayırdıklarının altını çizen Akbaş, şunları kaydetti:

"Bizim için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, yalnızca sembolik bir gün değil, Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes-Yeşil Vatan Seferberliği'ne sahada verilen somut desteğin göstergesi. 8 tesisimizde düzenlediğimiz dikim programlarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturduk.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol kapsamında önümüzdeki dört yıl boyunca dört farklı bölgede toplam 1 milyon fidan dikme taahhüdü üstlenmiş durumdayız. Kaynakları sorumlu şekilde kullanırken, ekosistemi güçlendirmeyi işimizin ayrılmaz bir parçası kabul ediyoruz."