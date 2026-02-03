TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının belirli bir bölümünün uzun vadeye yayılarak ödenebilmesi sağlanmalıdır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının belirli bir bölümünün uzun vadeye yayılarak ödenebilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu adım, esnafın borçtan kurtulmasını sağlayacağı gibi devletin gelirlerini artıracak en önemli uygulamalardan biri olacaktır" dedi.

E-haciz ve borç yükünün esnafın çalışma hayatını durma noktasına getirdiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın çalışma hayatının idamesi için mutlaka bir yapılandırma yapılması gerektiğini belirtti. E hacizlerin esnafın bankadaki parasına kadar uzandığını vurgulayan Palandöken, bu konuda sistemli bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

"E-hacizler, esnafın gayrimenkulü dahil bankadaki parasına kadar uzanıyor"

Vatandaşların haciz durumu nedeniyle borçlarını ödeyemediklerini belirten Palandöken, "Bilindiği üzere e-hacizler, esnafın gayrimenkulü dahil bankadaki parasına kadar uzanıyor. Bu nedenle insanlar borcunu ödemek istese bile evinin üzerinde haciz olduğu için satamıyor, bankadaki parasına haciz konulduğu için kullanamıyor. Ertesi gün borcunu ödemek üzere parasını bankaya yatıran esnaf, e-haciz nedeniyle bu parayı kullanamıyor. Dolayısıyla kredi almak için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine gittiğinde, SSK borcu, vergi borcu gibi yükümlülükler karşısına çıkıyor. Bu borçlar için bir yapılandırma yapılıp en azından taksitlendirilerek uzun vadeye yayılması gerekiyor. İnsanlar borçtan kurtulmak istiyor. Ancak her tarafta bir tıkanıklık olduğu için hem krediye ulaşamıyor hem de mevcut parasını alıp borcuna yatırma imkanı bulamıyor" şeklinde konuştu.

"Bu sürecin bir an evvel ele alınarak masaya yatırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz"

Esnaf ve sanatkarlar için yapılandırmanın şart olduğunu vurgulayan Palandöken, "Aynı şekilde gayrimenkulünü satıp bu borcu kapatmak isteyen esnaf da bunu yapamıyor. Çünkü borcun miktarı ne olursa olsun, her şeyine birden haciz konulduğu için bu hareket alanı da tamamen ortadan kalkıyor. Sonuçta esnaf mağdur oluyor. Netice itibarıyla perakende sektörünün en önemli halkası esnaf ve sanatkardır. Ancak her taraftaki bu sıkışıklık, esnafın önündeki en büyük engel haline geliyor. Bu meselelerin çözümü için zaman geçirilmeden bir an evvel kapsamlı bir yapılandırma yapılması gerekiyor. Esnafın krediye ulaşabilmesi, borçlarının belirli bir bölümünün uzun vadeye yayılarak ödenebilmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu adım, esnafın borçtan kurtulmasını sağlayacağı gibi devletin gelirlerini artıracak en önemli uygulamalardan biri olacaktır. Bugüne kadar yapılan yapılandırmaların hiçbirinde insanlar, imkanları dahilinde borçlarını ödememezlik yapmadı. Ancak bugün her taraf tıkandığı için esnaf, hem aldığı ürünlerin parasını ödemekte zorlanıyor hem de imalat sektöründe üretim yapabilmek için gerekli ürünü alacak parayı bulamıyor. Bu nedenle tezgahlar boş kalıyor, yerine yeni ürün koyulamıyor. Bu sürecin bir an evvel ele alınarak masaya yatırılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA