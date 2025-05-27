Eskişehirli Firmalara İSO 500'de Büyük Başarı

Eskişehirli Firmalara İSO 500'de Büyük Başarı
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2024 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Eskişehirli firmaları tebrik etti ve bu başarının sanayinin gücünü gösterdiğini belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2024 yılı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine giren Eskişehirli firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listeye göre, 2024 yılı için " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alan isimler belli oldu. Bu önemli sıralamaya Eskişehir'den de firmalar girdi. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'den İSO 500 listesine giren firmaları tebrik ederek, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ekonomisinin üretim gücünü temsil eden İSO 500 listesinde, ülkemizde üretim yapan ve çoğalan katma değer sağlayan Eskişehir Odası üyeleri firmalarımızı yürekten destekliyorum. Bu başarı, sanayimizin ve güçlü olup, iş gücümüz ve dünya ile entegre üretimin açık bir göstergesidir. Finansman giderlerinin artışı, reel üretimden satışların üç yıldır gösterdiği ve karlılıkların ortalamalarının ortalamaları arasında inmesi, sanayicilerimizin ne denli büyük mücadeleler çalışıyor. Tüm bu Zorluklara firmalarımızın İSO 500 listede yer almasını başarması, takdire şayandır. Tüm üyelerimizi gönülden destekliyoruz, başarılarının daim olmasını diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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