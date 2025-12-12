Eskişehir ve İstanbul sanayisi arasında güç birliği mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu, İstanbul Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret ederek İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetimiyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İSO'nun ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde, 2 oda arasında süren mevcut iş birlikleri ele alındı. Özellikle sürdürülebilirlik, karbon yönetimi, yeşil dönüşüm, ortak stratejik araştırmalar ve mesleki eğitim konularında yeni ortak çalışma alanları değerlendirildi. Sanayinin geleceğine yönelik politika geliştirme, bilgi paylaşımı ve ortak projelerin güçlendirilmesi konusunda karşılıklı irade ortaya kondu. Ziyaretin kurumlar arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıma yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR