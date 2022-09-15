Eskişehir ekonomi haberi: MTSO Başkan adayı Baştürk, İnönü Üniversitesi ve Teknokent'i ziyaret etti

Eskişehir gelişmesine göre Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılından dolayı başarılar diledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılından dolayı başarılar diledi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk, "Öğrencilerimiz tatil sonrası okullarına yeniden başlıyorlar. Öğrencilerimize ve hocalarımıza hayırlı olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İnönü Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "2022-2023 eğitim öğretim yılı nedeniyle üniversitemizi ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Akif Baştürk ve yönetimine teşekkür ediyorum. 2 Ekim de yapılacak TSO seçimlerinde Başkan Adayı Baştürk'e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Teknokent ziyareti

Baştürk ve beraberindeki heyet daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknokent'i ziyaret etti.

Malatya Teknokent'te çalışmalar hakkında bilgiler alan Baştürk, "Malatya'mız Teknokent'i fazla bilmiyor, şehrimiz ve sanayicilerimiz bu konulardan uzak. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Teknokent'in önemini şehrimize ve sanayicilerimize anlatacağız. Üniversitemizi ve Teknopark'ımızı sanayicilerimiz ile buluşturarak ciddi katkı sunmayı düşünüyoruz. Teknokent'e inşallah organize sanayi bölgesinde bir yer vererek teknolojiyle sanayiciyi bir araya getirerek hızlı iletişimi sağlayacağız. Çok iyi sonuçlar alacağımız umut ediyorum, zaman kaybetmek gibi bir lüksümüz yok, sanayimizin zaman kaybetmemesi gerekiyor. Bu hem para demek hem de ömür demek, kaybedilen hiçbir şeyi tekrar geriye getiremiyorsunuz. O yüzden bu süreçlerin çok önemli olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Teknokent'de projeler hakkında bilgi alan TSO Başkan Adayı Baştürk, öğrencilere ve projeyi hazırlayanlara teşekkür etti. - MALATYA