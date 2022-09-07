ESKİŞEHİR - 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Eskişehir 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde açılan fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili son teknolojiler ve ekipmanlar yer alıyor.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, fuarın açılışında, fuarın bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü da fuara sektörle ilgili İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 100 firmanın katıldığını söyledi.

Ersözlü, fuara ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"TÜYAP Tarım Fuarları olarak yılın ikinci yarısındaki ilk fuarımız. Önümüzdeki hafta Samsun'da tarım fuarımız var. Ekimde Bursa'da, kasımda Adana'da ve aralıkta da yılın son fuarı İstanbul'daki tarım fuarıyla Türk tarım sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu fuarda ticaret çok müthiş geçiyor. İlk saatlerden itibaren fuarda sergilenen traktörler, biçerdöverler, tarımsal mekanizasyon aletleri satılmaya başladı. Hatta birçok traktörün üzerinde birçok tarımsal makinenin üzerinde farklı kişilere satıldığını gösteren ibareler var. Bu tabi mutluluk veriyor. Mesela bir firmanın 5,5 milyon değerindeki bir traktöründen bugün 3 tane satılmış. Bir traktör firması küçük segmentteki traktörlerden 26 tane satmış. Bu çok önemli rakamlar. Demek ki fuar sonrasına kadar traktörlerin tamamının satılacağını, şu anda sergilenen tarımsal mekanizasyon ürünlerinin tamamının satılacağını görüyoruz."

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler de geçen yıl tarım fuarını 78 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatarak, bu yıl 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Güler, şimdiye kadar Eskişehir'de 20 fuar düzenlediklerini dile getirerek, "Bilhassa Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan sonra tarım ve hayvancılık daha da önemli hale geldi. Daha çok desteklenmesi gereken sektör haline geldi. O yüzden bu fuar öncelikle tarım ve hayvancılık sektörüne de katkı sağlayacak." diye konuştu.

Fuarın açılışına İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.

Fuar, 11 Eylül'de sona erecek.