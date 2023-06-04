Eskişehir'den Mayıs ayında 124,9 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların Mayıs ayında 124,9 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının ilk 5 ayda ciddi bir ivme yakaladığını belirten Kesikbaş, TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 14,6 artışla 575,4 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir'de olan firmaların Mayıs ayında 124,9 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir ihracatının ilk 5 ayda ciddi bir ivme yakaladığını belirten Kesikbaş, "TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 14,6 artışla 575,4 milyon dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 502 milyon dolar seviyelerindeydi. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Almanya ve Fransa oldu" açıklamasında bulundu.

"İhracatta hedefler çok büyük"

TİM tarafından açıklanan rakamlara göre 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ülkemizde ihracat yüzde 0,2 oranında artarak 102,5 milyar dolara, ithalat yüzde 8,9 oranında artarak 158,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 5,3 oranında artarak 261,1 milyar dolar oldu.

ESO Başkanı Kesikbaş, "İhracatta yaptığı çalışmaların sonuçlarını almaya başlayan Türkiye, yıl sonunda önemli bir rekora doğru emin adımlarla ilerliyor. Umuyoruz ki ihracatçılarımız devletimizin de destekleriyle bu rekoru Türkiye ekonomisine hediye edecekler" dedi.

"Üretim ve İhracat Odaklı Büyüme Stratejisi Bizlere Ümit Veriyor"

Eskişehir sanayisinin katma değeri yüksek ürünler konusunda çok ileri bir noktada bulunduğunun altını çizen Kesikbaş, "Toplam ihracatımızın neredeyse yüzde 20'si orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Özellikle havacılık, makine aksamları ve kimyevi ürünlerde önemli bir ihracat kapasitemiz var. Biliyoruz ki ülkemizin kalkınması üretmekten ve ihracattan geçiyor. Hedefimiz teknoloji ihraç etmek ve ihracat birim fiyatımızı Avrupa seviyelerine ulaştırmak. Bunun için de ithal ikamesi ve sanayileşme alanlarında yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var. Devletimizin önümüzdeki süreçte üretim ve ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izleyecek olması bizlere ümit veriyor." ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR