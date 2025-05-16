Eskişehir'de Konut Satışları Nisan 2025'te Yüzde 77,9 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,9 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Nisan ayında, 2024 Nisan ayına göre yüzde 77,9 oranında artarak bin 955 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Nisan ayında konutların 560 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 395 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 955 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 169,5 oranında artarak 380 adet, diğer satışlar ise yüzde 64,2 oranında artarak bin 575 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 380 konutun 107 adedi ilk satış, 273 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. - ESKİŞEHİR