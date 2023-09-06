Eskişehir'de 12 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirildi ve 1 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirdi, olayla ilgili 1 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacı ile kaçak/karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik il merkezinde 1 tankerde arama yapılmıştır. Arama işlemlerinin neticesinde; 12 bin 754 litre kaçak/karışımlı akaryakıt ele geçirilmiş, 1 şahıs yakalanmıştır. KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR