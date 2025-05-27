Esenboğa Havalimanı'nın Temizlik Hizmetleri Tepe Servis'e Emanet

Esenboğa Havalimanı'nın Temizlik Hizmetleri Tepe Servis'e Emanet
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Ankara Esenboğa Havalimanı'nın temizlik hizmetlerini üstlenen Tepe Servis, 190 kişilik kadrosuyla tüm bölgelerde hizmet verecek. Şirket, yüksek hijyen standartlarını sağlamak için sistematik uygulamalarla hizmet kalitesini güvence altına alacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın temizlik hizmetlerini Tepe Servis üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 81 ilde faaliyet yürüten entegre tesis yönetim şirketi Tepe Servis, projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara'nın en yoğun yolcu trafiğine sahip ulaşım merkezi Esenboğa Havalimanı'nın temizlik hizmetlerini üstlenen Tepe Servis, bu işbirliği kapsamında 190 kişilik kadrosuyla terminal, dış hatlar, VIP alanları ve apron dahil tüm bölgelerde hizmet verecek.

Şirketin diğer projelerinde olduğu gibi Esenboğa Havalimanı'nda da hizmet kalitesini güvence altına alan sistematik uygulamalar devreye alınacak. Bu kapsamda, temizlik operasyonlarının etkin şekilde planlanması, personele yönelik düzenli eğitimler, kalite denetimleri, vardiya ve görev takibi gibi süreçler bütüncül bir yaklaşımla yürütülecek.

Bu yaklaşım, Tepe Servis'in halihazırda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyguladığı hizmet modelinin bir uzantısı olarak Esenboğa'da da devreye alınacak.

Açıklamaya göre, yüzde 100 yerli sermayeli bir tesis yönetim şirketi olan Tepe Servis, havalimanı gibi yüksek hijyen ve operasyonel hassasiyet gerektiren alanlarda sunduğu çözümlerle dikkati çekiyor.

Şirket, entegre tesis yönetimi alanında 6,5 milyon metrekareden fazla alanı yönetiyor. Türkiye genelindeki 68 projede ve 6 bin 121 bağımsız bölümde hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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