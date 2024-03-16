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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 3. Çalıştayı Hazırlıkları Devam Ediyor

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenecek olan 3. Erzurum Çalıştayı'nın hazırlıkları sürüyor. Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen, 'Ticaret Gündemi Paydaş Toplantısı', gündem konuşmacısı ETSO Meclis Üyesi Mehmet Melik Kaya moderatörlüğünde ETSO Yönetim Kurulu salonunda yapıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenecek olan 3. Erzurum Çalıştayı'nın hazırlıkları sürüyor.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen, 'Ticaret Gündemi Paydaş Toplantısı', gündem konuşmacısı ETSO Meclis Üyesi Mehmet Melik Kaya moderatörlüğünde ETSO Yönetim Kurulu salonunda yapıldı.

Toplantıya, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Genel Sekreteri Ensar Korucuk, KUDAKA uzmanları, ETSO KOSGEB temsilciliği ve kamu kurumlarının yetkili uzmanları katıldı.

'2034'e doğru Erzurum Gündemi'nin sektörel olarak ele alındığı toplantıda, Oda üyeleriyle yapılan anket çıktıları katılımcılarla paylaşılarak, kurumsal deneyimleri çerçevesinde konuların ele alınması talep edildi.

Toplantı sonrası anket linkleri kurumlarla paylaşılarak görüşlerinin anketler üzerinden de alınacağı belirtildi. Ayrıca kurum temsilcilerine katılım belgesi ve iftarlık ikram edildi.

8 ana başlıkta yürütülen paydaş kurum toplantıları farklı alt başlıklar altında düzenlenmeye devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Melik Erzurum Ekonomi Güncel Haberler

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