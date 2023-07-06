Erzurum Ticaret Borsası'nda Küçükbaş Hayvan Eti 99 Liradan İşlem Gördü
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Erzurum Ticaret Borsası'nda küçükbaş hayvan eti kilogramı 99 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 99 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|151,00
|360,00
|174,95
|EBKS
|Et küçükbaş
|Kg
|99,00
|99,00
|99,00
|EBKS
|Kuru soğan
|Kg
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|HTS
|Patates
|Kg
|9,65
|14,00
|9,87
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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