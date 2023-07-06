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Erzurum Ticaret Borsası'nda Küçükbaş Hayvan Eti 99 Liradan İşlem Gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda Küçükbaş Hayvan Eti 99 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda küçükbaş hayvan eti kilogramı 99 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 99 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg151,00360,00174,95EBKS
Et küçükbaşKg99,0099,0099,00EBKS
Kuru soğanKg14,0014,0014,00HTS
İnek sütüKg7,507,507,50HTS
PatatesKg9,6514,009,87HTS
EBKS: Et Balık Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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