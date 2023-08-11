Erzurum Havalimanı Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Erzurum Havalimanı'nda toplam 93.214 yolcuya hizmet verildi. Ayrıca, iç hat yolcu trafiği 91.616, dış hat yolcu trafiği ise 1.598 olarak gerçekleşti. İniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 627, dış hatlarda 27 olmak üzere toplamda 654'e ulaştı. Yük trafiği ise 911 ton olarak kaydedildi. 7 aylık dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 598.491, uçak trafiği 4.401, yük trafiği ise 4.816 ton oldu.