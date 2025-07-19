Erzurum Hava Limanı'nda 2025 İlk Yarısında 601 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'nda 2025 İlk Yarısında 601 Bin Yolcu Uçtu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk 6 ayında toplam 601 bin 241 yolcu uçtu. 4 bin 43 uçuş gerçekleşirken, iç hatlarda 3 bin 935 ve dış hatlarda 108 sefer yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk 6 ayından 601 bin 241 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Haziran ayı itibariyle 6 ay içinde 4 bin 43 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 3 bin 935 iç hat ve 108 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 3 bin 829 uçuş gerçekleşti ve 592 bin 489 kişi uçtu.

Erzurum'da 2025'in ilk 6 ayında 596 bin 288 kişi iç hatlar ve 4 bin 953 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum'dan 3 bin 557 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam5 bin 33 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 86 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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