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Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 110 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 110 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg110,00110,00110,00HTS
BulgurKg15,0020,0018,18HTS
MakarnaKg17,5025,0019,38HTS
Kuru fasulyeKg40,0044,0042,91HTS
NohutKg29,0030,00???????29,27HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

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