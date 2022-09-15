Erzurum ekonomi: Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 110 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (lira) EN ÇOK FİYAT (lira) ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 110,00 110,00 110,00 HTS Bulgur Kg 15,00 20,00 18,18 HTS Makarna Kg 17,50 25,00 19,38 HTS Kuru fasulye Kg 40,00 44,00 42,91 HTS Nohut Kg 29,00 30,00 ???????29,27 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satış