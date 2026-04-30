Erzurum Defterdarlığı'ndan 2025'de hedef ve gerçekleşme oranının yüzde 109,2 oldu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Defterdar Selahattin Atabek ve kurum yetkilileri tarafından karşılanan Vali Baruş, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Defterdar Selahattin Atabek tarafından verilen brifingde; Erzurum Defterdarlığı Strateji Müdürlüğü tarafından hazırlanan veriler kapsamında 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde stratejik hedef ve gerçekleşme oranının yüzde 109,2 olarak gerçekleştiği, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ise bu oranın yüzde 116,8'e yükseldiği ifade edildi.

Cari dönem net tahakkuk-tahsilat oranının 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 94,3 olarak kaydedildiği, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ise yüzde 85 olarak gerçekleştiği belirtildi. Brüt kaynak tabanlı tahsilat gerçekleşme oranının 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 120,1 seviyesinde gerçekleştiği, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ise yüzde 39,9 olarak kaydedildiği aktarıldı.

Ayrıca ilimizde sektörel denetimlerin 2026 yılı itibarıyla devam ettiği ifade edildi. - ERZURUM

