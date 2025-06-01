Erzurum'da 1.2 Tonluk Tosun 400 Bin Liraya Satıldı

Erzurum'da 1.2 Tonluk Tosun 400 Bin Liraya Satıldı
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Erzurum'da 1.2 Tonluk Tosun 400 Bin Liraya Satıldı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Erzurum'da 1 ton 200 kilo ağırlığında tosun, 400 bin liraya alıcısını buldu. Besici Ahmet Çelik, tosunlarına olan talepten memnun.

1 ton 200 kiloluk tosun 400 bin liraya satıldı

ERZURUM - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Erzurum'da 1 ton 200 kilo gelen tosun alıcısını buldu.

Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir emekle yetiştirdikleri ve ayrılmakta zorluk çektikleri tosunlarını Kurban Bayramı'na doğru yeni sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum'da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Ekonomi
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