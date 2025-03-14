Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp

Erzincan Defterdarı'ndan Kira Geliri Açıklaması

Erzincan Defterdarı'ndan Kira Geliri Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir, 2024 yılında 33 bin TL'nin üzerinde mesken veya 13 bin TL'nin üzerinde iş yeri kira geliri elde eden mükelleflerin, gelir vergisi beyannamelerini zamanında vermesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, kira gelirlerinin banka ve postane aracılığıyla tahsil edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir kira geliri elde eden mükelleflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan Özdemir yaptığı açıklamada; "2024 yılı içinde 33 bin TL'nin üzerinde mesken kirası veya 13 bin TL'nin üzerinde iş yeri kira geliri elde eden (İşyerini Basit Usul Mükellefe kiraya veren) mükellefler 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin beyannamelerini süresinde vermediğinin vergi dairesi tarafından tespit edilmesi halinde 33 bin liralık istisnadan yararlanamayacaklardır. Ödenmesi gereken vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir" dedi.

"Ayrıca; tutar sınırlaması olmaksızın ister mesken, ister iş yeri kira geliri elde eden mükelleflerimizin, gelirlerini banka ve postane vasıtasıyla tahsil etmeleri zorunlu olup, bu kurumlarca düzenlenecek belgeler ile ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise her bir işlem için hem kiracıya hem de mülk sahibine olmak üzere 7 bin TL'den az olmamak üzere kira tutarının yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır" diyen Özdemir, mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kanunun kendilerine sunduğu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kira gelirlerini doğru ve zamanında beyan etmeleri, gelirlerini banka ve posta idaresi aracılığıyla tahsil etmeleri gerektiğini belirtti.

Özdemir GMSİ mükelleflerinin beyannamelerini, Dijital Vergi Dairesi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla e-devlet şifresiyle ya da vergi daireleri/mal müdürlükleri aracılığıyla verebileceğini belirtti. Tahakkuk eden vergilerin ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenebileceği bilgisini paylaştı. - ERZİNCAN

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
img

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
img

Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.