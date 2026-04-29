Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından bal işleme ve dolum tesisi kuruldu

ERZİNCAN Organize Sanayi Bölgesi'nde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan bal işleme ve dolum tesisi, hem kent ekonomisine hem de Türkiye genelindeki arıcılara katkı sağlıyor.

Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 100 milyon TL bedelle 2 bin 400 metrekare kapalı alana bal işleme tesisi kuruldu. Organize sanayi bölgesindeki tesis, arıcılık sektöründe kaliteyi ve hijyen standartlarını ön planda tutarak, üreticiden tüketiciye güvenli ve sağlıklı ürün akışını sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan fabrikayla hem çiftçiye alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.

İnsan elinin değmediği ve son teknolojinin kullanıldığı fabrikada, otomasyon sistemle yüksek kaliteye sahip çiçek ballarının kavanoz, çıt kapak ve piknik tarzı 5 ayrı ürün olarak dolumu ve paketlenmesi yapılıyor. 2 bin 400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren modern tesiste, son teknoloji üretim altyapısı kullanılarak çiçek balları hijyenik koşullarda işlenip paketleniyor. Tam otomasyon sistemiyle çalışan üretim hattında, insan eli değmeden dolum ve paketleme işlemleri gerçekleştirilirken, ürünler kavanoz, çıt kapak ve piknik tip olmak üzere farklı ambalaj seçenekleriyle hazırlanıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla toplanan ballar, öncelikle kalite sınıflandırmasına tabii tutuluyor. Analiz sürecinden geçen ürünler, Erzincan'daki tesiste işlenerek çeşitli gramajlarda paketlenip market raflarına ulaştırılıyor. Toplam 17 personelin görev yaptığı tesiste üretim süreçleri, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

Fabrika Müdürü ve Kimyager Semih Akbulut, tesisin Mayıs 2024'te faaliyete geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 100 milyon TL yatırımla kurulan fabrikamızda üretim süreçleri tamamen otomasyon sistemine dayalıdır. Avrupa standartlarında laboratuvarımız bulunuyor. Yıllık 2 bin 600 ton işleme kapasitemizle Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerine buradan ürün sevkiyatı yapıyoruz. Ballar, fabrikaya gelmeden önce sahada numune alınarak analiz ediliyor. Uygun bulunan ürünler tesisimizde yeniden test edilip işlenerek tüketiciye sunuluyor" dedi.

