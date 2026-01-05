Erzincan'da 'Besilik Erkek Sığır Desteği' başvuruları başladı

Erzincan'da 2026 yılı Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği başvurularının bugün başladığı duyuruldu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, destekten faydalanmak isteyen hayvan yetiştiricileri başvurularını 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuruların, ilçe merkezlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, il merkezinde ise Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliğine yapılacağının altı çizildi. Destek başvurusu için üreticilerden, müstahsil makbuzu veya e-fatura, döner sermaye makbuzu ile kesim raporu belgelerinin talep edileceği belirtildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerektiğini bildirdi. - ERZİNCAN