Haberler

Erzincan'da 'Besilik Erkek Sığır Desteği' başvuruları başladı

Erzincan'da 'Besilik Erkek Sığır Desteği' başvuruları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayvan yetiştiricileri, 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında Erzincan'da Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği başvurularını yapabilecek.

Erzincan'da 2026 yılı Besilik Erkek Sığır (Karkas) Desteği başvurularının bugün başladığı duyuruldu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, destekten faydalanmak isteyen hayvan yetiştiricileri başvurularını 5 Ocak-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuruların, ilçe merkezlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, il merkezinde ise Erzincan Kırmızı Et Üreticileri Birliğine yapılacağının altı çizildi. Destek başvurusu için üreticilerden, müstahsil makbuzu veya e-fatura, döner sermaye makbuzu ile kesim raporu belgelerinin talep edileceği belirtildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapmaları gerektiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Elif'e mezar olan otomobil gölden böyle çıkartıldı
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen vekil istifa etti! AK Parti'ye katılıyor