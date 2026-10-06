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Erzincan'da 2025 kurumlar vergisi ilk 10 mükellef belli oldu, bazıları açıklanmadı

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Erzincan Defterdarlığı, 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellefin sıralamasını yayımladı. Listede taşımacılık, yapı malzemeleri, enerji ve inşaat firmaları yer alırken, bilgilerinin paylaşılmasını istemeyenler yıldızla gösterildi.

Erzincan'da 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellef açıklandı. Listede yer alan bazı mükelleflerin isimleri, bilgilerinin paylaşılmasının istenmemesi nedeniyle açıklanmadı.

Erzincan Defterdarlığı tarafından 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında kentte en fazla vergi tahakkuk eden ilk 10 mükellefin sıralaması yayımlandı.

Listede adı açıklanan mükellefler arasında taşımacılık, yapı malzemeleri, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

Sıralamada 3'üncü sırada Sınırlı Sorumlu Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi yer aldı. Kooperatif adına tahakkuk eden kurumlar vergisi 12 milyon 831 bin 886 lira 2 kuruş olarak açıklandı.

Persan Yapı Elemanları Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (PER-SAN A.Ş.) ise 5'inci sırada yer aldı. Şirketin tahakkuk eden kurumlar vergisi 8 milyon 444 bin 829 lira 29 kuruş olarak bildirildi.

Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla ve boru gibi inşaat amaçlı ürünlerin imalatı ile hazır beton imalatı ve bina inşaatı alanlarında faaliyet gösteren şirketin farklı yapı sektörlerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Yenilenemeyen kaynaklardan elektrik üretimi faaliyetinde bulunan Yusaka Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi listede 7'nci sırada yer aldı. Şirket adına tahakkuk eden kurumlar vergisi 7 milyon 575 bin 442 lira 65 kuruş oldu.

Karamanlar İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ise 10'uncu sırada yer aldı. Şirketin 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında tahakkuk eden vergisi 5 milyon 910 bin 357 lira 97 kuruş olarak açıklandı.

Erzincan Defterdarlığının yayımladığı listede, mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyen kişi ve kurumlar yıldız işaretiyle gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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