Erzincan Belediyesi, çalışanlarının iş elbiselerini dikmek için Tekstil Atölyesi kurdu

Kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşan, Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde belediye çalışanlarının iş elbiseleri dikiliyor.

Ev hanımlarına meslek edindirmek, ev ekonomilerine katkı sağlamak ve Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının kalifiye personel ihtiyacını da sağlamak adına Demirkent Yerleşkesinde bulunan Tekstil Atölyesi belediye personelinin iş elbiselerinin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Erzincan Belediyesine ait 600 m2 kapalı alanda hizmet veren Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde günde ortalama 500 ürün üretimi gerçekleştiriliyor.

Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Güvenlik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimlerde çalışan belediye personelleri için pantolon, tişört, polar, mont, yelek, ikaz yeleği vb. gibi iş elbiseleri bu atölyede dikiliyor.

Dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütüler ve kumaş kesim motorları olmak üzere 50 adet makinesi bulunan Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi kadın istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, yapılan üretimlerle de adından söz ettiriyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nin önemine dikkat çekerek belediye çalışanlarının iş elbiselerinin dikildiği bu atölye ile kadın istihdamına destek verdiklerini belirtti. - ERZİNCAN