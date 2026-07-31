Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali'nde 6 ayda 75 bin megavatsaat elektrik üretildi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin Hatay'da hayata geçirdiği Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) yılın ilk yarısında 75 bin megavatsaat elektrik üretildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde tarıma uygun olmayan 2 milyon metrekarelik araziye kurulan santral, bölgeyi temiz enerji üretimiyle buluşturuyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin, çorak araziyi "güneş tarlası"na çeviren projesi, sahasında 250 binden fazla yüksek verimli fotovoltaik panele ev sahipliği yapıyor.

Erzin-2 GES İşletme Müdürü Mehmet Cihangir, AA muhabirine, santralin çalışmalarını tam kapasiteyle sürdürdüğünü söyledi.

Santralde geçen yıl verimli üretim yapıldığını dile getiren Cihangir, şöyle konuştu:

"Erzin-2 GES'te 2025 yılında yaklaşık 228 bin megavatsaat elektrik üretmiş bulunuyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 75 bin megavatsaat üretim yapmış olduk. Böylelikle yaklaşık 40 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçtik. Geçen yıl da yaklaşık 140 bin ton sera gazı salınımının önüne geçmiş olduk. Bu da yaklaşık 300 bin ağaçtan oluşan devasa bir ormanın çevreye sağladığı faydayla eş değer."

Cihangir, sahada kendiliğinden yetişen bitkilerin temizliği için çevre dostu bir model tercih ettiklerini, kontrollü şekilde sahaya alınan 200 küçükbaş hayvanın otlatılmasıyla hem yangın riskinin azaltıldığını hem de yerel üreticilere destek sağlandığını anlattı.

Santralin, Erzin ilçesinin büyük bölümünün elektrik ihtiyacını karşıladığını belirten Cihangir, şunları kaydetti:

"Geçen yılki üretim verilerini göz önüne aldığımızda 228 bin megavatsaat üretime karşılık yaklaşık 80 ila 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını, Erzin-2 GES olarak herhangi bir fosil yakıt kullanmadan sağlamış bulunuyoruz. Bu da aslında orta ölçekte bir ilçenin tüm konut elektriğini tek başımıza sağladığımızı göstermektedir."

Kaynak: AA