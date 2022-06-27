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Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı yetiştirdiği erkenci incir yeni gelir kapısı oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin deneme amaçlı yetiştirdiği erkenci incir yeni gelir kapısı oldu.

Haziran ayı içerisinde olgunlaşmaya başlayan ve eylül sonuna kadar ürün veren erkenci incirin, yeni gelir kapısı olduğunu söyleyen İsmail Kaplan, yöredeki üreticilere de erkenci incir yetiştirmelerini tavsiye etti. Kaplan, "Bahçemdeki incire erkenci incir aşısı yaptım. Biz Mut olarak incir üretiminde meşhursak haziran ayında da incir üretelim. Hasadını yaptığım ilk incirleri Ankara'ya göndereceğim" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İsmail Kaplan Mersin Ekonomi Haberler

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