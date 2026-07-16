Şehit yakınları ve gazilerin sanat eserleri TBMM'de

Erdemir'in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle destek verdiği "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında hazırlanan eserlerden oluşan sergi, TBMM'de ziyaretçileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl pilot uygulama olarak başlayan program, Erdemir'in katkılarıyla 68 ilde 700'ü aşkın katılımcıya ulaşarak şehit yakınları ve gazilerin sanat aracılığıyla sosyal yaşama katılımına katkı sağlıyor.

Program kapsamında kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu tüm sanat malzemeleri Erdemir tarafından karşılanırken, projenin ülke geneline yaygınlaştırılmasına da katkı sunuluyor.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının hazırladığı eserlerden oluşan "İrade Bizim, Zafer Bizim: Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ilk kez TBMM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Erdemir'in etkinlik desteği de verdiği serginin açılış törenine, Erdemir Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azaları İsmail Doğan ile Tolga Saygun katıldı.

Şehit ve gazilerin eşleri, anneleri, babaları, 15 yaş ve üzeri çocuklarıyla gazilerin katılımına açık olarak yürütülen program, psikologlar koordinasyonunda sanatın iyileştirici gücünden yararlanarak katılımcıların duygusal iyilik hallerini desteklemeyi, sosyal yaşama katılımlarını güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında resim, seramik, ebru, çini, hüsnühat, tezhip, filografi, ahşap işçiliği, müzik, tiyatro ve geleneksel el sanatları başta olmak üzere 20'yi aşkın farklı sanat dalında eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, ücretsiz sanat eğitiminin yanı sıra psikolojik danışmanlık ve ihtiyaç duydukları sanat malzemesi desteğinden yararlandı.

Sergi, gelecek dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.