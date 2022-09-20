Erbil'deki petrol borsası
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Görüntü Dökümü: Erbil kentindeki petrol borsası bölgesinden drone görüntüleri Çeşitli benzin türlerinin bulunduğu şişelerden detaylar Benzin satış yerindeki kalabalıktan detaylar Şirvan Selim ile röportaj Feryad Abdullah'ın konuşması Latif Şerzad ile röportaj Bölgeden drone görüntüleri ERBİL...
Görüntü Dökümü:
Erbil kentindeki petrol borsası bölgesinden drone görüntüleri
Çeşitli benzin türlerinin bulunduğu şişelerden detaylar
Benzin satış yerindeki kalabalıktan detaylar
Şirvan Selim ile röportaj
Feryad Abdullah'ın konuşması
Latif Şerzad ile röportaj
Bölgeden drone görüntüleri ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki petrol borsasında her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde karaborsa olarak da adlandırılan meydana gelen alıcılar, istedikleri miktar ve kalitede işlenmiş petrole ulaşabiliyorlar. Onlarca satış yerinin bulunduğu alanda, yüzlerce petrol tankını görmek mümkün. Buradan Erbil ve il sınırları içerisinde bulunan tüm yerlere ulaştırılan petrolün varil fiyatı yaklaşık 272 bin Irak dinarından işlem görüyor. Borsada Petrol ürünlerinin yanı sıra gaz da satılıyor.