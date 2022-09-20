Erbil'deki petrol borsası

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Erbil kentindeki petrol borsası bölgesinden drone görüntüleri

Çeşitli benzin türlerinin bulunduğu şişelerden detaylar

Benzin satış yerindeki kalabalıktan detaylar

Şirvan Selim ile röportaj

Feryad Abdullah'ın konuşması

Latif Şerzad ile röportaj

Bölgeden drone görüntüleri ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki petrol borsasında her kaliteden akaryakıt görücüye çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde karaborsa olarak da adlandırılan meydana gelen alıcılar, istedikleri miktar ve kalitede işlenmiş petrole ulaşabiliyorlar. Onlarca satış yerinin bulunduğu alanda, yüzlerce petrol tankını görmek mümkün. Buradan Erbil ve il sınırları içerisinde bulunan tüm yerlere ulaştırılan petrolün varil fiyatı yaklaşık 272 bin Irak dinarından işlem görüyor. Borsada Petrol ürünlerinin yanı sıra gaz da satılıyor.