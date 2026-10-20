Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

EPDK elektrik ve doğal gazda kapasite verilerinin 1 saatte açıklanmasını şart koştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPDK, elektrik, doğal gaz, emisyon ticaret sistemi ve YEK-G piyasalarında kamuoyuna açıklanacak asgari verileri belirledi. Arıza ve bakım kaynaklı kapasite değişikliklerinin en geç bir saat içinde Dahili Bilgi Platformu üzerinden paylaşılmasını öngören karar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz, emisyon ticaret sistemi (ETS) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) piyasalarında kamuoyuna açıklanacak asgari verileri belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, elektrik üretim ve depolama tesislerindeki arıza ve bakım kaynaklı kapasite değişiklikleri, iletim şebekelerindeki kısıtlar, doğal gaz altyapısındaki kapasite sorunları ve lisanslara ilişkin gelişmeler açıklanacak bilgiler arasında yer aldı.

Ayrıca ETS kapsamındaki tesislerin üretim kapasitelerinde ve sera gazı emisyonlarını etkileyebilecek gelişmeler ile YEK-G sistemindeki yenilenebilir enerji tesislerinin devre dışı kalma durumları da bildirilecek.

Tesislerin kapasite kullanımındaki değişikliklere ilişkin bilgilerin, ilgili olayın ortaya çıkmasından itibaren en geç bir saat içinde, diğer bilgilerin ise mümkün olan en kısa sürede Dahili Bilgi Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaşılması gerekecek.

Öte yandan EPDK tarafından elektrik, doğal gaz ve YEK-G piyasalarında Şeffaflık Platformu üzerinden yayımlanacak verilerin listesi de güncellendi. Bu platforma ilişkin 6 Ocak 2022 tarihli 10711 sayılı kurul kararı ise yürürlükten kaldırıldı. Konuya ilişkin kurul kararı ise 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeni görevinden alındı
İngiliz basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...

Tüm ülke Salah'ı konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Las Vegas'ta otelden flamingo çalan Kanadalı turist suçlu bulundu: 30-40 bira içmiş

Turist flamingoyu boynundan tutup odasına götürdü! Savunması şoke etti
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı

En sonunda o da patladı: Beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, bina giriş çıkışlara kapatıldı

Belediyeye şafak operasyonu! Polis giriş ve çıkışları kapattı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı

Beşiktaş'a attığı gol için yaptığı yorum bomba