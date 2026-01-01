Haberler

EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026-2030 döneminde elektrik dağıtım sektörü yatırımlarını 1,5 katına, planlı bakım bütçesini ise 2,1 katına çıkarma kararı aldı. Yeni dönemle birlikte, tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmaları hedefleniyor.

Elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminde elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, EPDK elektrik dağıtım şirketlerine yönelik 2026-2030 tarife döneminin yol haritasını belirledi.

Buna göre, yeni uygulama dönemi kapsamında elektrik dağıtım sektörü yatırımları reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım için ayrılan bütçe ise reel olarak 2,1 katına çıkarıldı.

Söz konusu yatırımlarla tüm tüketicilerin kesintisiz ve kaliteli enerji kullanmalarını sağlamak için şebekenin gençleştirilmesi ve enerji bağlantı taleplerinin sorunsuzca karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan elektrik dağıtım şirketlerinin yıllık yatırım gerçekleştirme zorunlulukları için belirlenen oran artırılırken zamanında gerçekleştirilmeyen yatırımlar için EPDK tarafından söz konusu şirketlere ceza uygulanacak.

Yeni tarife döneminde elektrik dağıtım sektöründe kullanılan yazılımların yerlileştirilmesi için teşvik mekanizması geliştirilerek yazılımda dışa bağımlılığı azaltıcı önlemler de alındı.

Planlı bakımın bütçesi 2 katına çıkarıldı

Yeni uygulama döneminin en dikkati çeken konularından biri de planlı bakım oldu.

Söz konusu dönemde planlı bakım bütçesi 2 katına çıkarıldı. Orman yangınları ile mücadele için ormanlık alanlardaki dağıtım tesislerinin bakım periyotları yıllık hale getirilirken, orman budama ve temizleme işlemleri doğrudan planlı bakım içinde tanımlanarak zorunlu hale getirildi.

Planlı bakım faaliyetlerini aksatan ve özellikle orman alanlarındaki hat bakımlarını ihmal eden şirketlere ceza uygulanacak.

Ayrıca, yeni tarife döneminde kayıp kaçak ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülecek. Bu alanda kendileri için belirlenen hedefleri tutturan dağıtım şirketlerinin gider harici sağladıkları finansal fayda ise şirketin değil tüketicilerin lehine olacak şekilde tarifeye yansıtılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası