3 milyon avroluk ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvuru süreci başladı

ICMPD ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen, 3 milyon avro bütçeli ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvurular başladı. Program, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı ve 18 ilde girişimcileri desteklemeyi hedefliyor.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen, toplam 3 milyon avroluk bütçeye sahip ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvuru süreci başladı.

ICMPD'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilen ve ICMPD tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı"nın başvuruları başladı. 3 milyon avroluk bütçeye sahip program kapsamında girişimcilere iş kurma ve sürdürülebilir istihdam oluşturma alanlarında destek sağlanacak.

"Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" hedefiyle yürütülen ENHANCER PRO projesi kapsamında duyurulan hibe programı, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve yerel ekonomilerin desteklenmesini amaçlıyor.

Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de yararlanabilecek.

Destekler, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan girişimcilere yönelik olacak.

"Kadınların iş gücüne katılımına katkı sağlıyoruz"

Açıklamada programa ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, ENHANCER projelerinin girişimcilik ve ekonomik kalkınma açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Yapanoğlu, "2020'den bu yana uyguladığımız ENHANCER projesi kapsamında binlerce girişimciye, yüzlerce KOBİ ve kooperatife hibe destekleri ve kapasite geliştirme eğitimleri sunduk. Türkiye'de istihdama ve ekonomik güçlenmeye katkı sağlayan bu çalışmalarımızı, ENHANCER PRO projesi ile daha ileri taşıyoruz. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerinin yaygınlaşmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

18 ilde yaklaşık 2 bin girişimciye ulaşıldı

Programın ilan edilmesinden bu yana 18 proje ilinde düzenlenen yüz yüze bilgilendirme toplantıları ve çevrim içi webinar etkinlikleriyle yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı.

Etkinliklerde girişimcilere, ENHANCER Projesi geçmiş hibe programlarının çıktıları ve sağladığı faydalar ile Girişimcilik Hibe Programı başvuru koşulları, değerlendirme süreçleri ve hibe programının kapsamı hakkında detaylı bilgi verildi.

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı başvuruları 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
