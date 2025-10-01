Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 2025/3. dönem proje başvurularının başladığını duyurdu.

İŞKUR İl Müdürü Tufan yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdama katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları başladı" dedi.

Projeler kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçleri, iş ve işyerine uyumlarının sağlanması, iş bulmalarını kolaylaştıracak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteği ve destekli istihdam projelerine başvuruların kabul edildiğini belirten Tufan, başvuruların e-Devlet üzerinden online olarak 24 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabileceğini, eski hükümlülerin ise projelerini yine aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığı ilgili birimleri aracılığıyla elden teslim edebileceğini kaydetti.

Tufan, Manisa İŞKUR olarak dezavantajlı grupların işgücüne katılımını artırmaya ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA