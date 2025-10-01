Haberler

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı

Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Başvuruları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 2025/3. dönem proje başvurularının başladığını açıkladı. Projeler, istihdama katılımı desteklemeyi amaçlıyor.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 2025/3. dönem proje başvurularının başladığını duyurdu.

İŞKUR İl Müdürü Tufan yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdama katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan 2025/3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları başladı" dedi.

Projeler kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçleri, iş ve işyerine uyumlarının sağlanması, iş bulmalarını kolaylaştıracak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteği ve destekli istihdam projelerine başvuruların kabul edildiğini belirten Tufan, başvuruların e-Devlet üzerinden online olarak 24 Ekim 2025 tarihine kadar yapılabileceğini, eski hükümlülerin ise projelerini yine aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığı ilgili birimleri aracılığıyla elden teslim edebileceğini kaydetti.

Tufan, Manisa İŞKUR olarak dezavantajlı grupların işgücüne katılımını artırmaya ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün camdan düşüşünün ardından yaşananlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.