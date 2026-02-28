Haberler

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 13 Mart'a kadar sürecek.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamına yönelik hibe desteği 2'nci dönem başvuruların başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2'nci dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, son başvuru tarihinin 13 Mart olduğunu belirtti.

