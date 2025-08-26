Enflasyon Beklentileri Ağustos Ayında Düştü

Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin ağustos ayında azaldığını açıkladı.

TCMB, Ağustos 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine, reel sektör için 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine, hanehalkı için 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

