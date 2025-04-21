Enerjisa Üretim, Çocuklara Yenilenebilir Enerjiyi Eğlenceli Biçimde Tanıtıyor

Enerjisa Üretim, sürdürülebilirlik bilincini küçük yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla hazırladığı Yenilenebilir Enerji Boyama Kitabı'nı 19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Enerjisa Üretim ve KidZania İstanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Enerji Üretim Merkezi, çocukların enerjiyi deneyimleyerek öğrenmesini amaçlayan interaktif bir eğitim alanı olarak dikkati çekmişti. Güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını uygulamalı olarak tanıyan çocuklar, mühendislik rollerine bürünerek enerji dünyasının dinamiklerini eğlenerek keşfetmişti. Bu merkez, bir yıl boyunca yaklaşık 15 bin çocuğun enerjiyle tanışmasına olanak sağladı.

Bu yıl enerjiyle dolu keşif saatiyle başlayan etkinlikte, çocuklara yenilenebilir enerji kaynakları hakkında interaktif ve eğlenceli bilgiler verildi. Ardından Yenilenebilir Enerji Boyama Kitabı'nın çizeri Büşra Çakmak eşliğinde çocuklar, kendi hayal güçlerini konuşturdukları boyama atölyelerine katıldı.

Her biri 20 kişilik gruplar halinde düzenlenen atölyelerde çocuklara birebir ilgi gösterilerek eğitici ve keyifli bir ortam sağlandı. Etkinlik boyunca Enerjisa Üretim'in sevimli maskotu çocuklarla bir araya gelerek renkli anlar yaşattı. Ayrıca özel olarak tasarlanan fotoğraf alanlarında aileler ve çocuklar eğlenceli kareler yakalama fırsatı buldu.

Enerjisa Üretim tarafından hazırlanan söz konusu kitap, çocuklara rüzgar ve güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ile hibrit santraller gibi yenilenebilir kaynakları öğretirken, aynı zamanda çevre dostu enerji üretimi ve günlük yaşamda sürdürülebilirlik adımları hakkında yaratıcı fikirler sunuyor. Eğlenceli boyama sayfalarıyla çocukların hem bilgi hem de hayal gücü kazanımı destekleniyor.