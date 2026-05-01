Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hakkari'de "Şemdinli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı", Ankara ile Kırıkkale sınırları içinde "LV Kuşçuali-Pig Bedesten Doğal Gaz Loop Boru Hattı", Manisa'da "Ahmetli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı" ile "Sarıgöl İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı", Çanakkale ile Tekirdağ sınırları içinde "LV Yülüce-Pig Şarköy Doğal Gaz Boru Hattı" projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, bu projelere ait güzergahlara isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi veya geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Kulu TM-Kızılırmak Enerji İletim Hattı Girdi Çıktı-Büyükkışla DRES (Doğu-Batı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

