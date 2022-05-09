Enerji üretiminde artış

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Enerji maliyetlerinin tüm dünyada artmasına rağmen Türkiye'nin sübvanse sistemi uygulaması en çok üretime yaradı. 2022 yılı Şubat ayında bir önceki döneme göre artış ile lisanlı üretimde 52.933.917 MHW ile rekor kırıldı.

Enerji Piyasası Düzenle Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2022 yılı Şubat ayı enerji haritası çıkarıldı. 2 ayda bir çıkarılan rapora göre, 2022 yılı Şubat ayında 3 şehir Türkiye'nin kurulu gücünde lider oldu. En çok kurulu güce sahip İzmir 5.145,96 MV ile Türkiye elektriğinin yüzde 5,58'ini, 4.524,97 MV ile Çanakkale yüzde 4,91'ine, 4.407,29 MV ile Kahramanmaraş Türkiye elektriğinin kurulu güçte yüzde 4,78'ini ürettiği belirlendi.

Raporun, lisanslı yenilenebilir enerji kısmında ise rüzgar enerjisinin kurulu güç bakımından 2021 yılı Şubat ayında 9.121,39 MV olurken bu rakam 2022 yılı şubat ayında yüzde 16,63 artarak 10.637,97 MV'ye ulaştı. Şu anda dünyanın yeni enerji politikası olan güneş enerji santrallerinde ise yine Türkiye üretim rekoru kırdı. 2021 yılı şubat ayında (GES) yüzde 101 oranında artış sağlandığı görüldü. Kurulu güçte 2021 yılı Şubat ayında 469,86 MV üretim yapılırken, bu rakam 2022 yılı Şubat ayında yüzde 101 artış ile 949,011,03 MV oldu

"Yurt dışından enerji alımında düşüş yaşanıyor"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gösterdiği kararlı duruş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması dolayısıyla 2022 yılında Yunanistan'dan enerji alımında çok ciddi düşüşler yaşandı. Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği enerji miktarında ise rekor denecek bir artış yaşandığı gözlemlendi. 2022 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen enerji miktarı 0,13 MHW olurken giden enerji miktarı ise 350.405,59 MWh seviyelerine ulaştı.

İkinci Karabağ Savaşında Türkiye'nin yanında duran Gürcistan'da iyi ilişkilerin enerji alım konusuna da yansıdığı görüldü. 2022 yılı Şubat ayında Gürcistan'dan ülkeye 167.343,42 MWh enerji alındığı öğrenildi. 2010 yılından bu yana siyasi ve politik istikrarsızlığın yaşandığı Suriye'ye ise Türkiye enerji gönderimine devam ediyor. Barınma, içme suyu, ısınma ve enerji manasında ensar ilişkilerini her daim gösteren Türkiye 2020 yılında Suriye topraklarına 31.663,28 MWh enerji gönderdi

"Kaynak bazlı üretimde GES rekor kırdı"

Şubat 2022 döneminde lisanslı elektrik üretiminin kaynak bazında dağılımında; 2021 Yılı Şubat Ayı değeriyle karşılaştırılmasının verildiği raporda; doğalgaz ve ithal kömür ile elektrik üretimlerinde düşüş, yenilenebilir enerji kaynaklarında artış olduğu görüldü.

Rapora göre, 2021 yılı Şubat ayında Güneş Enerjisi Üretimi (GES) 69.322,50 MWh olurken bu rakam yüzde 72,45 artış ile 119.544,34 MWh'ye ulaştı. Rüzgar Enerji Santralleri (RES) üretimi 2021 yılı şubat ayında 2.495.807,45 MWh olurken, bu rakam 202 yılı Şubat ayında yüzde 6,7 artarak 2.647.257,46 MWh'ye ulaştı.

"Anadolu şehirleri İstanbul'u geride bıraktı"

Şubat 2022 döneminde lisanslı elektrik üretiminin il bazında dağılımına bakıldığı zaman ise Anadolu şehirlerinin mega kent İstanbul'u geride bıraktığı görüldü. Rapora göre; Çanakkale 2.428.787,24 MWh, Zonguldak 1.878.188,59 MWh, Adana 1.754.483,18 MWh, İzmir 1.573.691,41 MWh, Balıkesir 1.028.169,67 MWh, Hatay 863.430,44 MWh, Kahramanmaraş 838.669,30 MWh, İstanbul 596.876,45 MWh üretim yaptı.

"Lisansız GES üretimde Konya birinci oldu"

Şubat 2022 döneminde lisanssız elektrik üretiminin illere göre dağılımında en çok Konya'da oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Konya'da 58.673,35 MW, Şanlıurfa'da 44.934,11 MW, Kayseri'de 33.719,83 MW, Ankara'da 32.729,24 MW, İzmir'de 27.534,49 MW, Afyonkarahisar'da 25.409,22 MW, Kahramanmaraş'ta ise 22.907,82 MW oldu.

Öte yandan, lisansız GES üretiminde geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 65,4 bir artış yaşandı. 2021 yılı Şubat ayında 72.607,0 MW güneş enerjisi üretimi yapılırken bu rakam, 2022 yılı Şubat ayında yüzde 65,4 artarak 120.265,87 MW oldu.

"Tarımsal sulama artıyor"

Türkiye geneli; faturalanan elektrik tüketiminin tüketici türü bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığı zaman ise tarımsal sulama 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 94,85 oranında arttı. Rapora göre 2021 yılında 551.906,42 MW enerji kullanılırken bu rakam 2022 yılı Şubat ayında yüzde 94,85 artarak 1.075.376,93 MW oldu

"Kahramanmaraş'ın rakamları artıyor"

Tüketici sayısının il bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş'ta 512 bin abone bulunduğu bildirildi. Raporun 2021 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş'ta aydınlatmaya 5.232 abone, meskende 395.130 abone, sanayide 1.467 abone, tarımsal sulamada 15.729 abone, ticarethanede 94.807 abone olduğu belirtildi.

2022 döneminde faturalanan elektrik tüketiminin il ve tüketici türü bazında dağılımına bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş'ta, aydınlatmaya 6.649,3 MW, meskende 54.428,9 MW, sanayide 238.870,7MW, tarımsal sulamada 1.521,4 MW, ticarethanede 47.064,3 MW genel toplamda ise 348.534,6 MW, enerji kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi