Enerji sektöründe nitelikli işgücü açığı istihdamda büyüme ivmesini tehdit ediyor

Küresel enerji sektöründeki istihdam, ekonomi geneline göre iki kat hızlı büyümesine rağmen, sektördeki nitelikli işgücü açığı istihdamdaki artış ivmesinin geleceği için risk oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Dünya Enerji Sektörü İstihdamı 2025 Raporu'na göre, enerji altyapısına yönelik yatırımlar geçen yıl sektörde istihdamın yıllık bazda yüzde 2,2 artmasını sağladı. Bu oran, ekonomi genelindeki istihdam artış hızının iki katına denk geliyor.

Küresel enerji sektöründe istihdam 2019'daki seviyesine göre 5 milyon artarak 2024'te 76 milyona ulaştı. Sektör, son 5 yılda küresel ekonomide yaratılan toplam net mesleklerin yüzde 2,4'ünü oluşturdu.

Elektrik, enerji alanında en fazla istihdamın sağlandığı sektör haline geldi. Güneş enerjisi bu büyümenin temel itici gücü olurken, nükleer enerji, şebekeler ve depolama alanındaki hızlı istihdam artışları da istihdamdaki büyümeyi destekledi. Ayrıca, elektrikli araç üretimi ve batarya sektöründeki meslekler sadece 2024'te 800 bin kişi artış gösterdi.

Hindistan, Çin ve Endonezya'da kömür sektöründeki istihdamın toparlanmasıyla, fosil yakıt sektöründe çalışan sayısı dirençli kalmaya devam etti.

Petrol ve gaz sektörü de 2020'de kaybedilen işgücünün büyük bir kısmını geri kazandı ancak düşük fiyatlar ve ekonomik belirsizlikler bu yıl işten çıkarmaları tetikledi.

Küresel enerji istihdamındaki büyümede bu yıl yavaşlama beklentisi

Böylece, ilk verilere göre küresel enerji sektörü istihdamındaki büyümenin bu yıl yüzde 1,3'e yavaşlaması bekleniyor. Bu durum, sıkışık işgücü piyasalarını ve bazı şirketleri işe alım konusunda daha ihtiyatlı olmaya iten artan ticari ve jeopolitik gerilimleri yansıtıyor.

Enerji sektörü istihdamında genel anlamda görülen güçlü performansa rağmen, nitelikli işgücü eksiği derinleşiyor. IEA'nın Enerji İstihdamı Anketi'ne katılan 700 enerji şirketi, sendika ve eğitim kurumunun yarısından fazlasından enerji altyapısının inşasını yavaşlatan, projeleri geciktiren ve sistem maliyetlerini artıran kritik işlerde darboğaz yaşandığını bildirdi.

Sektörde özellikle elektrikçi, boru tesisatçısı, hat işçileri, santral operatörleri ve nükleer mühendisler gibi uygulamalı teknik roller büyük açıklarla karşı karşıya. Bu mesleklerde, 2019'dan beri 2,5 milyon yeni pozisyon yaratıldı ve artık küresel enerji sektörü işgücünün yarısından fazlasını oluşturuyor.

Yaşlanan işgücü de sektördeki mesleklere yönelik baskıyı artırırken, en ciddi demografik zorluklar nükleer ve şebekelerle ilgili mesleklerde görülüyor.

IEA'ya göre, 2030'a kadar nitelikli işgücü açığının daha da büyümesini önlemek için, enerji sektöründe nitelikli çalışan sayısının dünya çapında yüzde 40 artması gerekiyor. Bu artış için küresel yıllık eğitim harcamalarının yüzde 0,1'inden azına denk gelen 2,6 milyar dolarlık ek yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enerji sektörünün önemli belirsizliklerle dolu bir dönemde küresel ekonomide istihdam yaratmanın en güçlü ve en istikrarlı motorlarından biri olduğunu belirterek, "Ancak bu ivme garanti değil. Dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji altyapısını inşa etme kapasitesi, yeterli sayıda nitelikli işgücünün varlığına bağlı. Hükümetler, sanayi ve eğitim kurumları işgücü ve beceri açığını kapatmak için birlikte çalışmalıdır. Bu eksiklikler giderilmezse ilerleme yavaşlayabilir, maliyetler artabilir ve enerji güvenliği zayıflayabilir." ifadelerini kullandı.