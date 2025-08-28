En Yakıt ve Türk Hava Yolları'ndan Statü Mili Kampanyası

Türkiye'nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ve bu alanda ilk firma olan En Yakıt, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ortaklığı ile mil kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, En Yakıt, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile yapmış olduğu "Statü Mili Kampanyası" ile elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını şarj ederken Statü Mili kazanmasını sağlıyor.

Kampanya kapsamında Miles&Smiles üyeleri, normalde kazanılan millerin 2 katı kadar mil kazanıyor. Ayrıca kazanılan millerin yüzde 50'si kadar Statü Mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye ediliyor.

Classic ve Classic Plus üyeleri, her 1 kilovatsaat için kazandıkları 1 mil yerine 2 mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kilovatsaat için kazandıkları 1,5 mil karşılığında 3 mil kazanacak.

Eylül sonuna kadar devam edecek kampanyada her bir kullanıcı en fazla 5 bin Statü Mili kazanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Miles&Smiles iş birliğimizle kullanıcılarımız sadece uçarak değil, araçlarını şarj ederken de Statü Mili biriktirebiliyor. Bu sayede hem karada hem havada kazandırıyoruz. Amacımız, kullanıcılarımıza enerjinin yanı sıra hayatlarına değer katacak fırsatlar sunmak, avantajları hayatın her alanına taşımak. Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.