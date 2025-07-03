Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emekli aylıklarını 16 bin 881 liraya çıkaran teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüsü konuta ve kurmay öğrenimini başarı ile bitirmiş muharip sınıfı general veya amiral olma şartı aranacak. Kuvvet Komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramiral yaş haddi 67'dir. Kuvvet komutanlarının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.

Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye İşletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 LİRA OLACAK

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döner sermaye işletmeleri kurabilecek. Bu kanun kapsamına giren işletmelere toplam 100 milyon lira sermaye tahsis olunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik merkezi, Genç Ofis, yurt, kamp, spor tesisi gibi yerlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin saatleri Bakanlık tarafından düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışından başvuru alınmasına ilişkin hükümler çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek.