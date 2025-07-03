Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liraya yükseltilmesini öngören madde, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

Emekli aylıklarını 16 bin 881 liraya çıkaran teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ DÜZENLEME KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüsü konuta ve kurmay öğrenimini başarı ile bitirmiş muharip sınıfı general veya amiral olma şartı aranacak. Kuvvet Komutanlıklarına atanan orgeneral ve oramiral yaş haddi 67'dir. Kuvvet komutanlarının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.

Harp akademileri eğitimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye İşletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 LİRA OLACAK

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döner sermaye işletmeleri kurabilecek. Bu kanun kapsamına giren işletmelere toplam 100 milyon lira sermaye tahsis olunacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Gençlik merkezi, Genç Ofis, yurt, kamp, spor tesisi gibi yerlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personelin saatleri Bakanlık tarafından düzenlenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışından başvuru alınmasına ilişkin hükümler çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Dünden beri yanan yerden acı haber geldi! Şehit oldu
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek

Putin'le görüşen Trump istediğini alamadı! Rusya'nın mesajı çok net
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

yaşasın sonunda Zengin olduk parayı bulduk

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

söylenecek söz kalmadı size.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRahmi sakin:

haksızlık bu düşük prim ve az günle emekli olanlara %32 zam diğerleri %16 zam

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCharlie chaplin:

Bu maaş ile üç öğün çay ile simit yersin ancak.????

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCharlie chaplin:

Harca harca bitmez; Günlük simit ile çay içsen üç öğün, kiraya paran kalmıyor..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı

Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı

İsrail o ülkeyi vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı

Ortalığı karıştıran ilan apar topar yayından kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.