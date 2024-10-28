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En düşük emekli maaşı için iki farklı senaryo

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2024 yılının son ayları yaşanırken yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam büyük merak konusu. Emeklilerin 4 aylık zam farkı için gözler önümüzdeki hafta açıklanacak ekim ayı enflasyonuna çevrildi. Kulislerde yeni emekli maaşı için iki senaryo konuşuluyor.

2025 yılı emekli maaşı için 4 Kasım pazartesi önemli bir tarih. Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yıl sonu zam farkının belli olması için son 3 veri; kasım ve aralık ayı enflasyonu kalacak.

EMEKLİLERİN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Emekliye zam oranına dair masada iki ihtimal var. Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8.92 olarak belirlendi.İlk ihtimale göre; kasım ve aralık ayında açıklanacak enflasyon yüzde 1 bile olsa emeklilerin alacağı far yüzde 12.22 olarak gerçekleşecek. Kasım ve aralık enflasyonunu yüzde 2 gelmesi durumunda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacak. 2024'ün kalan son 2 ayında enflasyonun yüzde 3 olarak gerçekleşmesi halinde ise enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacak. Ancak en düşük emekli maaşının 12.500 lira olduğu bir ortamda enflasyonun yüzde 20 olması ve 2025 emekli maaş artışı bu enflasyon oranına göre belirlenmesi durumunda en düşük emekli maaşı 15 bin lira olacak. Ancak kök aylığı tartışması ise hükümetin atacağı adıma bağlı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN İKİNCİ TAHMİN

Hükümet cephesinden asgari ücrete de emekli maaşına da enflasyon oranının üstünde bir artış olmayacağına dair sinyaller veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin %41,5 olduğunu ancak asgari ücrete 2025 yılı için beklenen enflasyon olan 17,5 oranında zam yapılacağını söylemişti. Asgari ücret rakamı henüz netleşmemiş olsa da hükümet kanadında emekli maaşına yapılacak zammın asgari ücrete paralel olması gerektiği konuşuluyor. Bu durumda hem asgari ücret hem de emekli maaşına ilişkin yıl sonu rakamı 17,5 olarak ön plana çıkıyor. Bu senaryoda da en düşük emekli maaşı 14 bin 687 liraya yükselecek.

En düşük emekli maaşı için iki farklı senaryo
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (6)

Mehmet hakan Çelik:

Milleti kendine yük olarak gören hükümet...

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Hüso Fıso:

Bu millete her şey mübah.Aklını kiraya vermiş proğramlanmış Robotlara döndük.

8
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Cafer KILIÇ:

Zam vermeyin enflasyon düşer kendilerine zam yapsınlar

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Selim Adanalı:

enflasyonu düşürün başka hiç bir şey istemiyoruz

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ismail bey :

Piyasaya zam yapma yasağı getirilsin... Gerçek enflasyon oranında yani yüzde 120 zam yapılsın...

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