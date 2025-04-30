Emre Yetişkin: Kripto dünyasında Türkiye'nin rolü büyüyor

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Kripto Market programında Melis Yaşar'ın konuğu olan Emre Yetişkin, kripto varlıkların geleceği, global dengeler ve Türkiye'nin bu alandaki yükselen rolü hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TÜM FİNANS SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ"

Yetişkin, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın finans piyasalarına yönelik etkisini değerlendirerek, "Trump'ın tarifelerle ilgili yaptığı işlemler, bütün finans sektörünü etkiledi" dedi. Özellikle bankalara stablecoin imkânı sunulmasının kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Yetişkin, "Trump'ın kripto piyasasının önünü açıyor olması, bankalara stablecoin imkânı sunması muazzam bir şey" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILAR ARTIK DAHA BİLİNÇLİ VE STRATEJİK"

Kripto dünyasında 2020 sonrasında yatırım fonlarının etkisinin arttığını vurgulayan Yetişkin, yatırımcı profilinin değiştiğini belirtti. "Artık kripto yatırımcıları, sosyal medyadaki haberlere göre aksiyon almıyor" diyen Yetişkin, bilinçli yatırımcının önemine dikkat çekti. Bankalarda kripto varlık saklama imkanlarının gündeme gelmesinin de sektörü ciddi şekilde dönüştüreceğini söyledi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL KRİPTO MERKEZİ OLABİLİR"

Türkiye'nin kripto dünyasında önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Emre Yetişkin, "Türkiye, kripto dünyasında daha iyi olacak" dedi. Türkiye'deki kripto okuryazarlığının gelişmeye devam ettiğini ancak hâlâ ABD seviyesine ulaşmadığını belirten Yetişkin, regülasyonların doğru planlanması durumunda Türkiye'nin bölgesel bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.