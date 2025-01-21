Emre Yetişkin: Kripto dünyasında bitcoin, altını geride bırakıyor

WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri ve WhiteBIT TR'nin stratejik hedeflerini Haberler.com ekranlarında anlattı. Yetişkin, Bitcoin ve diğer varlıklarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"BİTCOİN, MARKET HACMİNİN YARISINA SAHİP"

Kripto paraların piyasa değerine dikkat çeken Emre Yetişkin, "Bitcoin, kripto sektörünün market hacmi olarak yarısına sahip. Altına göre daha fazla artıyor ve gümüşü geçmiş durumda" ifadelerini kullandı. Yetişkin, Bitcoin'in sektördeki lider konumunu sürdüreceğini belirtti.

"PLANLI YATIRIM YAPILMALI"

Kripto yatırımlarında planlı hareket etmenin önemine vurgu yapan Yetişkin, "Bir yatırım yaparken planlı yatırım yapılması lazım. Yatırım sermayenizi tek seferde kullanmayın, kademeli alımlar ve satışlar yapabilirsiniz" dedi.

"TÜRKİYE'DE BASKILAYICI BİR REGÜLASYON YOK"

Türkiye'nin kripto para regülasyonlarına yaklaşımını değerlendiren Yetişkin, "Şu an Türkiye'de baskılayıcı ve yasaklayıcı bir regülasyon yok. Bu durum, sektörün gelişimi için önemli bir avantaj sağlıyor" açıklamasını yaptı.