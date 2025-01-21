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WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sunduğu "Kripto Market" programına konuk oldu. Kripto dünyasındaki son trendleri ve Türkiye'nin bu alandaki geleceğini değerlendiren Yetişkin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri ve WhiteBIT TR'nin stratejik hedeflerini Haberler.com ekranlarında anlattı. Yetişkin, Bitcoin ve diğer varlıklarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"BİTCOİN, MARKET HACMİNİN YARISINA SAHİP"

Kripto paraların piyasa değerine dikkat çeken Emre Yetişkin, "Bitcoin, kripto sektörünün market hacmi olarak yarısına sahip. Altına göre daha fazla artıyor ve gümüşü geçmiş durumda" ifadelerini kullandı. Yetişkin, Bitcoin'in sektördeki lider konumunu sürdüreceğini belirtti.

Emre Yetişkin: Kripto dünyasında bitcoin, altını geride bırakıyor

"PLANLI YATIRIM YAPILMALI"

Kripto yatırımlarında planlı hareket etmenin önemine vurgu yapan Yetişkin, "Bir yatırım yaparken planlı yatırım yapılması lazım. Yatırım sermayenizi tek seferde kullanmayın, kademeli alımlar ve satışlar yapabilirsiniz" dedi.

"TÜRKİYE'DE BASKILAYICI BİR REGÜLASYON YOK"

Türkiye'nin kripto para regülasyonlarına yaklaşımını değerlendiren Yetişkin, "Şu an Türkiye'de baskılayıcı ve yasaklayıcı bir regülasyon yok. Bu durum, sektörün gelişimi için önemli bir avantaj sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Emre Yetişkin: Kripto dünyasında bitcoin, altını geride bırakıyor
Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
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