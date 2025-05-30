Emin Yılmaz: 12 bin 250 TL'nin altında kök aylığı olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya

Emin Yılmaz: 12 bin 250 TL'nin altında kök aylığı olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Yılmaz, emeklilik sisteminin yapısal sorunlarına dikkat çekerken, özellikle düşük kök aylığına sahip vatandaşların sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Emeklilik yaşından EYT'ye, yeni düzenlemelere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Emin Yılmaz, Haberler.com canlı yayınında Türkiye'deki emeklilik sistemi, yaş sınırları, kök maaşlar ve gelecek düzenlemelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yapısal reformların zorunlu hale geldiğini vurguladı.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNE MÜDAHALE ŞART, ADALET SAĞLANMALI"

Emin Yılmaz, SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden işleyen mevcut emeklilik sisteminin ciddi biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. "Emeklilik sistemine mutlaka müdahale edilmesi lazım" diyen Yılmaz, yaş kriterleri ve kıdem süreleri açısından sistemin adil işlemediğini vurguladı. 8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerde yaş şartının tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

"KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLAR SIFIR ZAM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Eyt kapsamında gelen düzenlemelerin ardından çok aylık kıstasıyla tanışıldığını belirten Yılmaz, "12 bin 250 lira altında kök aylığı olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu. Ayrıca en düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyesine çıkmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. "Asgari ücretin üç katının altında maaş alıyorsanız, her ay maaşınız geriye doğru çekiliyor" sözleriyle sistemin mevcut sorunlarına dikkat çekti.

"2025'İN SON ÇEYREĞİNDE YENİ BİR SİSTEM HAYATIMIZA GİREBİLİR"

Gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarda da bulunan Yılmaz, çalışmaya iki yıl ara verenlerin emeklilik yaşının otomatik olarak bir yıl ileri gideceğini belirtti. Emeklilikte başvuru zamanlamasının da önem kazandığını söyleyen Yılmaz, "2024'te emekliliğe başvurursanız, 2025'te belirlenen maaşla arasında %30-35 fark olabilir" dedi. 2025'in son çeyreğinde aktif çalışanları ilgilendiren yeni bir sistemin yürürlüğe girmesinin planlandığını da duyurdu.

Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho'nun ekibinde büyük değişiklik! Yollanacak isimler belli oldu

Mourinho'nun ekibinde yollanacak isimler netleşti! Bir de sürpriz var
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.