Emin Yılmaz: 12 bin 250 TL'nin altında kök aylığı olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya

Emin Yılmaz, Haberler.com canlı yayınında Türkiye'deki emeklilik sistemi, yaş sınırları, kök maaşlar ve gelecek düzenlemelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yapısal reformların zorunlu hale geldiğini vurguladı.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNE MÜDAHALE ŞART, ADALET SAĞLANMALI"

Emin Yılmaz, SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden işleyen mevcut emeklilik sisteminin ciddi biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. "Emeklilik sistemine mutlaka müdahale edilmesi lazım" diyen Yılmaz, yaş kriterleri ve kıdem süreleri açısından sistemin adil işlemediğini vurguladı. 8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerde yaş şartının tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

"KÖK AYLIĞI DÜŞÜK OLANLAR SIFIR ZAM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Eyt kapsamında gelen düzenlemelerin ardından çok aylık kıstasıyla tanışıldığını belirten Yılmaz, "12 bin 250 lira altında kök aylığı olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya" uyarısında bulundu. Ayrıca en düşük emekli maaşının 17 bin TL seviyesine çıkmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. "Asgari ücretin üç katının altında maaş alıyorsanız, her ay maaşınız geriye doğru çekiliyor" sözleriyle sistemin mevcut sorunlarına dikkat çekti.

"2025'İN SON ÇEYREĞİNDE YENİ BİR SİSTEM HAYATIMIZA GİREBİLİR"

Gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarda da bulunan Yılmaz, çalışmaya iki yıl ara verenlerin emeklilik yaşının otomatik olarak bir yıl ileri gideceğini belirtti. Emeklilikte başvuru zamanlamasının da önem kazandığını söyleyen Yılmaz, "2024'te emekliliğe başvurursanız, 2025'te belirlenen maaşla arasında %30-35 fark olabilir" dedi. 2025'in son çeyreğinde aktif çalışanları ilgilendiren yeni bir sistemin yürürlüğe girmesinin planlandığını da duyurdu.