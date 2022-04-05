Emet'te "Küreci elması" projesi - Haberler

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Emet'te "Küreci elması" projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Emet'te 'Küreci elması' projesi

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Küreci köyünde yürütülen "Küreci elması" projesi ile ilgili üreticilerle istişare toplantısı düzenlendiği bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Küreci köyünde yürütülen "Küreci elması" projesi ile ilgili üreticilerle istişare toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Küreci köyünde devam eden "Küreci elması" projesi ile ilgili üreticilerle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Adını ilçeye bağlı Küreci köyünden alan yöreye has "Küreci" cinsi elma hoş aromasının yanında soğuğa dayanıklı olmasıyla vatandaşlar tarafından tercih edilen elma çeşitlerinin başında geliyor. - KÜTAHYA

Emet'te Küreci elması projesi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Emet, Ekonomi, Haberler

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