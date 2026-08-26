Emet'te Çörek Otu Hasadı Yerinde İncelendi
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Aydıncık köyünde çörek otu hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen ekip, üreticilerle yetiştiricilik ve hasat süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunarak bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Aydıncık köyünde çörek otu hasadı yapan üreticiler ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyarette hasat çalışmaları yerinde incelenirken, üreticilerle yetiştiricilik ve hasat süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yetkililer üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.