Emeklilerin bayram ikramiye tutarları netleşiyor

Hükümet, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 3.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesine zam yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL olmak üzere üç farklı artış seçeneği değerlendiriliyor. 1.000 TL'lik artış seçeneğinin öne çıktığı ve bu rakamın Meclis'te kabul edilmesi halinde emeklilerin 4.000 TL ikramiye alacağı belirtiliyor.

ZAMLI İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti, zam teklifini 10 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacak. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul'da oylanarak yasalaşması planlanıyor. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyenin emeklilerin hesaplarına yatırılması.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmileşecek. Çalışmalar sonucunda 1.000 TL'lik zam seçeneğinin öne çıktığı ve emeklilerin 4.000 TL ikramiye almasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Milyonlarca emekli, bayram öncesinde zamlı ikramiye müjdesinin açıklanmasını bekliyor.