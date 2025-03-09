Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak

Gözler artık fesih kongresinde! Türkiye dahil 3 ülke takip edecek
Göstericiler Tesla'yı bastı, New York'ta silah sesleri peş peşe duyuldu

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti

Emeklilerin bayram ikramiye tutarları netleşiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet, emeklilere verilen bayram ikramiyesini artırmayı planlıyor ve 1.000 TL'lik zam seçeneği öne çıkıyor. Zamlı ikramiyenin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenirken, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Hükümet, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 3.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesine zam yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL olmak üzere üç farklı artış seçeneği değerlendiriliyor. 1.000 TL'lik artış seçeneğinin öne çıktığı ve bu rakamın Meclis'te kabul edilmesi halinde emeklilerin 4.000 TL ikramiye alacağı belirtiliyor.

ZAMLI İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti, zam teklifini 10 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacak. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul'da oylanarak yasalaşması planlanıyor. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyenin emeklilerin hesaplarına yatırılması.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmileşecek. Çalışmalar sonucunda 1.000 TL'lik zam seçeneğinin öne çıktığı ve emeklilerin 4.000 TL ikramiye almasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Milyonlarca emekli, bayram öncesinde zamlı ikramiye müjdesinin açıklanmasını bekliyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Emeklilerin bayram ikramiye tutarları netleşiyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
img

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
img

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

nerden nereye oysaki beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ısladık yağan yağmurda sen bizi düşünmesende sen herşeyde bizi bitirdin yok ettin bize artık herşey seni hatırlatıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufuk kurt:

milletvekilleri kendi maaşlarının zam artışına okey derler hangisi olursa olsun fark etmiyor ama emekliler için bişey yapmazlar genç yaşlarda emekli olurlar neymiş millete hizmet etmişler ne hizmeti yiyip içip sıçmamaşlar ki eksilmesin die vekillik gönül işi olmalı menfaat değil maaşları asgari olsun bak bi milletvekili seçebilirmsin bnce hyr dini imanı para olmuş herkesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi

ABD'den seyahat yasağı hamlesi! Trump listeye 2 ülke daha ekledi
Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.