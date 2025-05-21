Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor
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Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için mayıs ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 13,36; memur ve memur emeklilerin ise yüzde 6,95'lik maaş zammı kesinleşti. Mayıs ve haziran enflasyonu her iki kesimin maaş zammını doğrudan etkileyecek.

Türkiye'de, milyonlarca memur ve emekli gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları, bu iki ayın verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK'in şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor.

2025'İN İLK DÖRT AYINDA YÜZDE 13,36'LIK ENFLASYON

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

MAAŞ ZAMMI İÇİN MAYIS VE HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Eğer tahminler gerçekleşirse:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 18,09 oranında maaş zammı alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere yüzde 16,98 zamla maaşlarını artıracak.

Bu oranlar, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.

ENFLASYON FARKI VERİLİR Mİ?

Temmuz zammı yalnızca enflasyon oranına göre şekillenecek. Ancak uzmanlar, yaşlılık aylığı ve en düşük emekli maaşı gibi kalemlerde ek iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal destek paketi kapsamında, ek ödemeler ya da taban maaş artışları gibi adımlar da gündeme gelebilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Aynı haber bir hafta oncede vardı ısıt ısıt sür haber diye sızın kazancınız helal mi be

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Kağıt üzerinde Enflasyonu hızla düşürürler artık. Gerçek enflasyon yüzde 70 , kağıt üzerinde yüzde 30 olur. Alıştık bu oyunlara.

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

"Enflasyon -%50 maaşlarınızın yarısı gitti"

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıKara_kalem:

SADECE SAÇMALIK BU VERİLERİ NERELERİNDEN UYDURUYORLAR MERAK EDİYORUM BEN YURT DIŞINDAN GELELİ 2 AY OLDU EĞER HABERLERE VE TÜİK BAKARSAM HALEN İSVİÇREDE YAŞIYORUM GEÇEKLERE BAKARSAM SADECE 2 AYDA GÜNCELERİĞİM 2 TELEFON VE EV İNTERNETİNDE BİR ÖNCEKİ SÖZLEŞME İLE ARASINDA 750 TL FARK VAR EN ALT SEÇİMLER İLE ELEKTRİK SU GAZ EKLEDİĞİM ZAMAN 1200 CİVARI NASIL %13 OLUYOR ANLAMADIM ALDIĞIM MAAŞ HER AY %2 ERİYOR BUNU FARK ETTİM MAAŞ MAAŞ OLSA 9890 GÜN 33 SENE İLE EMEKLİ OLDUM ÇALIŞMASAM AÇ KALDIK

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Bh kadar zoruma gitse hiç vermem eheheh

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