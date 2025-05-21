Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Türkiye'de, milyonlarca memur ve emekli gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları, bu iki ayın verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK'in şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor.

2025'İN İLK DÖRT AYINDA YÜZDE 13,36'LIK ENFLASYON

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

MAAŞ ZAMMI İÇİN MAYIS VE HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.

ZAMLI MAAŞLAR TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Eğer tahminler gerçekleşirse:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 18,09 oranında maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere yüzde 16,98 zamla maaşlarını artıracak.

Bu oranlar, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.

ENFLASYON FARKI VERİLİR Mİ?

Temmuz zammı yalnızca enflasyon oranına göre şekillenecek. Ancak uzmanlar, yaşlılık aylığı ve en düşük emekli maaşı gibi kalemlerde ek iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal destek paketi kapsamında, ek ödemeler ya da taban maaş artışları gibi adımlar da gündeme gelebilir.