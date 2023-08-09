Emekli olup çalışmak isteyenler dikkat! İşe başladıktan sonra maaşınız düşebilir

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeyi planlayanlar için bazı kesintiler söz konusu olabilir. Emekli olduktan sonra ister başkasının yanında çalışabilir isterseniz de kendi işinizi kurabilirsiniz. Ancak sigortalı çalışmanız durumunda kazanç durumunuz etkilenebilir.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmeyi planlayanlar dikkat! İşe başladıktan sonra maaşınız düşebilir. EYT düzenlemesiyle yüzbinlerce kişi emekli olma başvurusunda bulunmuştu. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişilerin statüsü değişiklik gösteriyor. Sigorta statüsüne göre Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışırken alınan maaş düşebiliyor. Emekli maaşından da kesinti yapılabiliyor.

İKİ SEÇENEK BULUNUYOR

Emekli olan kişinin sigortalı olduktan sonra önünde iki seçeneği var. İlk seçeneğe göre emekli maaşından kesinti yapılıyor. Kişi normal sigortalı olarak çalışıyor ve primleri ödeniyor. Çalışmaya başlamadan önce alınan aylık ücret çalışılan dönemdeki primlere göre güncelleniyor ve emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. Prime esas kazanç düşükse maaş da düşüyor.

Bir diğer seçenek ise Sosyal Güvenlik Destek Primi adı verilen sisteme dahil olmak. Bir emekli bu şekilde çalışmaya devam ederse, emekli aylıklarında düşüş olmaksızın çalışmaya devam ediyor. Ancak bu sefer de çalışılan yerdeki maaşta düşüş yaşanıyor. İşveren tarafından alınan ücretten yüzde 7.5 oranında SGDP kesiliyor, bu kesinti emekli maaşına yansımıyor.

İŞVERENDEN DE KESİNTİ YAPILIYOR

Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışması için uygulanan kesinti hem işçiden hem de işverenden yapılıyor.

Bu kesinti emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlarda yapılıyor. Kamuda çalışanların ise emekli aylığından kesinti yapılıyor.

4/A'lı bir çalışandan yüzde 30 SGDP ve iş kazası ile meslek hastalığı için yüzde 2 esinti yapılıyor.

İşçi statüsünde çalışan emeklilerin SGDP'den saydırdığı süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. Dolayısıyla hizmet birleştirmesi yapılamıyor.

KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANDA UYGULANMIYOR

Bağ-Kur kapsamında sigortası olanların kazançlarında yüzde 10 kesinti yapılıyordu. 2016 yılında kaldırılan uygulamayla, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürüten kişilerin emekli maaşlarında herhangi bir kesinti uygulanmıyor. Bu kişiler SGDP primi de ödemiyor.

Emekliler yeniden çalışmaya başladığında çalıştığı kurumun SGK'ya bildirim yapması gerekiyor. Kesintiler işçi adına yapılıyor ve SGK'ya aktarılıyor.