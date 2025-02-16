Emekli banka banka promosyon kovalıyor! Rakam 25 bin lirayı buldu

Emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun kalmayan milyonlarca vatandaş bankaların verdiği promosyonların peşine düştü.

Maaşlarına yapılacak ara bir zamdan da ümidini kesen emekliler banka banka gezip en fazla ücreti ödeyen banka ile anlaşma sağlamaya çalışırken kasalarındaki nakit rezervlerini artırmak isteyen bankalar da, rotasını emeklilerden yöne çevirdi.

DENİZBANK 20 BİN TL'YE ÇIKTI

Bankaların emekli maaşı promosyon miktarları güncellendi. ING Bank, 20 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar için ek şartlarla birlikte 25 bin lira promosyon vaat etti. Denizbank, promosyon miktarının 20 bin liraya kadar çıkabildiğini duyurdu. Şimdi her yerde farklı bir rakamla karşı karşıya kalan emekliler, banka banka gezip bütçesini rahatlatacak en avantajlı teklifi bulmaya çalışıyor.

KAMU BANKALARI 12 BİN LİRADA KALDI

Yapı Kredi en fazla 20 bin, Akbank 17 bin 500 lira, QNB 16 bin 500 lira verirken, kamu bankalarının maaş promosyonu 12 bin lirada kaldı.